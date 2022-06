Tennis femminile, il Copertino conquista i play off per la serie A2: domenica il match decisivo

Per il secondo anno consecutivo, la squadra di serie B1 femminile del Ct Apem Copertino si garantisce l’accesso ai play off per la serie A2. E lo fa grazie al successo nella settima e ultima giornata di regular season contro il Ct Eur di Roma, in una sfida che spedisce le capitoline ai play out e le salentine al secondo posto in classifica dietro al Tc Cagliari. Un vero e proprio miracolo sportivo, se si considera che dopo la quarta giornata di campionato, le ragazze del Copertino erano ultime a un punto. Un miracolo che - questo l'augurio - servirà a riempire il Ct Apem domenica prossima, 26 giugno, quando in casa si disputerà la gara decisiva.

I coach

«Dopo la netta sconfitta contro Piombino, abbiamo avuto un confronto duro con le ragazze. Non riuscivano a dare il massimo in campo e stavano offrendo prestazioni molto al di sotto del loro potenziale. Abbiamo chiesto loro un cambio di passo, che c’è stato e ci ha permesso di inanellare tre vittorie consecutive contro Ct Cuneo, Accademia Vavassori Milano e Ct Eur Roma» dice il coach copertinese Paolo Calasso.

Il tecnico Francesco Manca si sofferma, invece, sulla vittoria contro il Ct Eur: «Abbiamo assistito a match di altissimo livello tecnico e agonistico. La nostra Andreea Rosca ha offerto una prestazione da top 100 e ha avuto la meglio su Anna Floris, ex numero 120 del mondo. Linda Cagnazzo ha sfoggiato il suo miglior tennis, ha vinto sia l’incontro di singolare in due set contro Benedetta Sensi, che il doppio in coppia con Rosca e contro il duo Floris – Sensi conclusosi con il punteggio di 7/6 4/6 10-6 al tie break decisivo, portando a casa 2 punti decisivi per la vittoria finale. Peccato per Juana Larranaga: ha lottato 3 ore e mezzo per poi cedere 6/2 al terzo set a Lisa Sabino (35enne ex numero 200 Wta di doppio ed ex numero 400 in singolare). Un risultato che ci regala il secondo posto nel girone e ci dà fiducia per la semifinale play-off di domenica prossima».

Martedì a Roma, nella sede della Federazione Italiana Tennis ci saranno i sorteggi per gli accoppiamenti delle semifinali play off. Copertino, in virtù del secondo posto nel girone 1, ospiterà una tra Ct Montecchio Pesaro e Tc Rungg Suedtirol, terze classificate degli altri due gironi.