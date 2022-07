Tennis, Copertino da favola: storica promozione in serie A2

«Una vittoria storica, che proietta una piccola realtà come la nostra verso un obiettivo che sembrava irraggiungibile». Queste le parole di Paolo Calasso, direttore sportivo e coach della squadra femminile di tennis dell'Apem Copertino. Un risultato contundente quello che ha deciso la promozione in serie A2 del Circolo Tennis Copertino, capace di sbaragliare agevolmente la concorrenza del CT Firenze 1898. Dopo il pareggio per 2 a 2 nell'incontro di andata, disputato in casa, le ragazze dell'Apem hanno chiuso la partita dopo i match di singolare, vincendo per 3 a 0 a Firenze e raggiungendo un traguardo prestigioso per il tennis salentino.

«Le nostre giocatrici sono state impeccabili - ha commentato il ds Calasso -, sono entrate in campo con il piglio giusto e non hanno concesso nulla alle pur temibili avversarie. La determinazione è stata l'arma che ha fatto la differenza. Ora ci godiamo la festa per questa incredibile vittoria, ma domani saremo già a lavoro per la prossima entusiasmante stagione».

I risultati dell'incontro tra Apem Copertino e CT Firenze 1898

Rosca Andreea b. Piccinetti Lisa 6/0 6/1

Larranaga Juana b. Bianchi Alessia 6/2 6/2

Cagnazzo Linda b. Masini Maria 6/4 7/6