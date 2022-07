ATP Umago: Agamenone sfida Sinner in semifinale. Scommesse: l'impresa del tennista del Ct Lecce quota 7

L’Atp 250 di Umago, in Croazia, si tinge d’azzurro: Jannik Sinner, Franco Agamenone del Ct Lecce e Giulio Zeppieri hanno infatti conquistato la semifinale puntando dritti all’atto conclusivo. Nel "derby" italiano, in programma questa sera a partire dalle ore 20, secondo i betting analyst, favoritissimo Sinner con una vittoria dell’altoatesino che va dall’ 1,08 volte la posta di Snai all’1,09 di Stanleybet.it mentre l’impresa di Agamenone si trova a quota 7. Un match senza storia, almeno sulla carta, con il primo set conquistato da Sinner a 1,18 e sua vittoria per 2-0 che vale da 1,13 volte la posta a 1,17.

L'altra semifinale

Serve una vera e propria impresa, invece, secondo Agipronews, a Giulio Zeppieri, che in semifinale sfiderà Carlos Alcaraz. Le quote, in questo caso, fanno pendere la bilancia nettamente dalla parte dello spagnolo con la sua vittoria in quota tra 1,03 e 1,06 mentre il successo dell’azzurro vale dlle 8,20 alle 9,25 volte la posta. Una montagna quasi impossibile quella che si para davanti a Zeppieri; un suo successo per 2-0 su Alcaraz è a quota 15 mentre lo stesso punteggio in favore dello spagnolo è dato a 1,08.