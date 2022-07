Super Agamenone, battuto Baez: è ai quarti a Umago

Super Agamenone. L’italo-argentino, tesserato con il Circolo Tennis Lecce, accede ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Umago. Battuto, ieri, il numero 32 del mondo e quarta testa di serie del tabellone, Baez. E pensare che non è stato semplice. Agamenone ha perso il primo set 6-3, poi si è risollevato nel secondo, vincendo 6-1. Nell’ultimo successo per 7-5, dimostrando un’enorme forza di volontà, dopo aver perso il servizio che consentiva all’argentino di andare sul 5-3 (game vinto a zero). Subito controbreak, per Agamenone, e sul 5-5 è riuscito a strappare nuovamente il game a Baez. Sul 6-5, nell’ultimo gioco, è andato sotto due volte, poi l’unico match point sfruttato.

È il secondo successo Atp

Per Agamenone è il secondo successo in un torneo Atp, dopo aver vinto ai sedicesimi qualche giorno fa. Adesso il derby tutto italiano con Marco Cecchinato, che ieri un po’ a sorpresa ha battuto Lorenzo Musetti, fresco vincitore dell’Atp 500 di Amburgo. Agamenone sogna: non c’è due senza tre, si dice.