Tennis, Agamenone fuori al primo turno degli Australian Open: al ranking Atp sale al 188° posto

Franco Agamenone esce a testa alta al primo turno di qualificazione agli Australian Open. Il giocatore di punta del Circolo Tennis Lecce “Mario Stasi” è stato sconfitto da Vit Kopriva sul prestigioso cemento di Melbourne col punteggio di 4-6/7-6/6-3 al termine di un match molto equilibrato.

L’italo argentino si è aggiudicato il primo set, ma il cecoslovacco è cresciuto alla distanza staccando il pass per il secondo turno a margine di un confronto tirato e ricco di emozioni. Nonostante la sconfitta, Agamenone ha scalato il ranking Atp raggiungendo la posizione numero 188 in virtù degli ottimi risultati ottenuti negli ultimi mesi.

Prossimi impegni tra Italia e Francia

Il tesserato del Ct Lecce, accompagnato in Australia dal tecnico Andrea Trono, era reduce dalla semifinale raggiunta in occasione del challenger di Bendigo. Il ventottenne è tornato oggi in Italia, in attesa dei prossimi impegni che lo vedranno protagonista il mese prossimo a Montpellier e a Marsiglia, nell’ambito di due tornei Atp 250. La punta di diamante del circolo leccese tornerà in campo già lunedì prossima, in occasione del challenger di Forlì.

«È stata una bellissima esperienza che ci teniamo stretta perché abbiamo riscritto la storia del Ct Lecce - dichiara Andrea Trono - Per la prima volta un nostro giocatore ha gareggiato alle qualificazioni di un torno del grande slam e mi ritengo ampiamente soddisfatto. Chiaramente non ci fermeremo qui - aggiunge - ma continueremo a lavorare in previsione delle prossime qualificazioni del Roland Garros e di Wimbledon con l’obiettivo di accedere al tabellone principale di un major».