Mancava il vento, la cui assenza ha condizionato la sesta e ultima regata, ma non le emozioni: Emirates Great Britain SailGP Team di Ben Ainslie si è aggiudicata anche il Rockwool Italy Sail Grand Prix nelle acque di Taranto, dopo avere vinto due settimane fa la tappa di Saint Tropez. Il podio finale, per effetto dell’annullamento della finalissima, è stato determinato dalla classifica generale al termine della quinta prova. Non è stato infatti possibile portare a termine la gara decisiva, per la quale si erano qualificati Emirates Great Britain SailGP Team, Australia SailGP Team di Tom Slingsby e United States SailGP Team di Jimmy Spithill, che hanno chiuso proprio in questo ordine il podio. Il vento è calato bruscamente, appena 7 nodi, e così, senza la spinta per volare, i catamarani superveloci non sono riusciti a decollare sulla rada di Mar Grande. Nella seconda e ultima giornata della regata di Taranto, i nove equipaggi hanno incontrato condizioni di vento totalmente differenti rispetto al sabato, quando hanno raggiunto punte massime di oltre 70 chilometri orari, toccando in alcune occasioni punte di 80. La quarta e quinta prova del programma generale sono state disputate su un percorso di lunghezza ridotta e con equipaggi composti da sole quattro persone invece delle abituali sei, proprio per rendere le barche più leggere. Prima del Rockwool Italy Sail Grand Prix, quarto dei dodici eventi della stagione 4 del circuito mondiale dei catamarani F50, e dopo i primi tre eventi di Chicago, Los Angeles e Saint Tropez, la classifica generale vedeva in testa il team australiano, seguito da Spain SailGP Team e Rockwool Denmark SailGP Team: ma a Taranto le posizioni sono cambiate, con il team inglese che sale al secondo posto e quello spagnolo che scende di un gradino.

