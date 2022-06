Il Monza "regala" il triste primato al Taranto: è la squadra con più campionati di B senza promozioni

Con il Monza promosso, il Taranto è la squadra ad aver fatto più campionati di Serie B tra quelle che non hanno mai giocato in Serie A. Per 31 volte la squadra rossoblù ha giocato in cadetteria, senza però mai riuscire a conquistare la promozione in Serie A. Il Monza aveva il primato, con 40 partecipazioni alla B, ma ha rotto l'incantesimo con la gestione Berlusconi-Galliani e l'anno prossimo, con l'ex Foggia Stroppa in panchina, andrà a godersi il campionato più bello d'Italia.

Taranto, destino amaro

Taranto così diventa la squadra con più partecipazioni alla B senza aver fatto la A ed è anche la città con il maggior numero di abitanti a non aver mai giocato nel massimo campionato italiano. Insomma, un duplice triste primato, con una Serie C - i tifosi si augurano, da protagonisti - alle porte.