Taranto, ecco la svolta: battuto il Potenza. Capuano in zona playoff

Prova di forza per il Taranto che conquista il settimo punto nelle ultime tre uscite superando il Potenza con il risultato di 2-0. Decidono le reti di Matias Antonini e Antonio Romano. Prestazione importante da parte dei rossoblù che, per la terza gara di fila, non subiscono reti e ora sono addirittura in zona playoff. La cura Capuano sta dando frutti importantissimi e adesso inizia a sorridere anche la classifica, tanto da vedere i rossoblù nelle prime dieci. La svolta è arrivata.

Taranto-Potenza, il tabellino

TARANTO (3-5-2): Vannucchi; Evangelisti, Antonini, Manetta; Mastromonaco, A.Romano, Labriola, Diaby (1’ st G.Romano), Ferrara (41’ st Formiconi); Guida (15’ st La Monica), Raicevic (10’ st Infantino). A disp.: Loliva, Martorel, Granata, Panattoni, Mazza, Vona. All.: Capuano. POTENZA (4-3-3): Gasparini; Gyamfy, Girasole, Legittimo, Rillo (36’ st Schimmenti); Talia (1’ st Laaribi), Steffè, Del Pinto (17’ st Belloni); Emmausso (7’ st Del Sole), Caturano, Di Grazia (7’ st Volpe). A disp.: Uva, Celesia, Sandri, Armini, Riccardi, Polito, Verrengia, Masella. All. Siviglia. MARCATORI: 2’ pt Antonini (T), 5’ st A.Romano (T).

NOTE: Ammoniti: 9’ pt Mastromonaco (T), 29’ pt Manetta (T), 21’ st Rillo (P), 30’ st Gyamfy (P).

Foto: Aurelio Castellaneta/Sepa