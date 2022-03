Il Taranto perde ancora e scivola giù. Monta la contestazione

Il Taranto continua a non vincere in questo 2022. Nel turno infrasettimanale del campionato di calcio di serie C arriva un'altra sconfitta, stavolta contro l'Avellino, al termine di una gara complicata. Il gol irpino di Bove, al 12' del secondo tempo, getta nello sconforto i rossoblù incapaci di reagire. Undici gare senza vittoria per mister Laterza e soci che, a fine gara, incassano la contestazione della tifoseria jonica preoccupata per l'involuzione di un collettivo che nella prima parte di gara aveva racimolato diversi punti salvezza. Ora invece la brusca frenata che relega il Taranto in piena bagarre retrocessione e genera timori e incertezze.

Il tabellino

TARANTO (4-2-3-1): Chiorra; Tomassini, Riccardi, Benassai, Ferrara; Marsili (dal 23’s.t. Cannavaro), Civilleri (dal 35’s.t. Granata); Mastromonaco (dal 19’s.t. Pacilli), Giovinco, Manneh; Santarpia. All. Laterza (indisponibile per febbre, in panchina Lentini). A disp.: Loliva, Antonino, Turi, Maiorino, Saraniti.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Silvestri, Scognamiglio, Bove; Rizzo, Carriero (dal 17’s.t. Mastalli), De Francesco, Kragl (dal 45’s.t. Mocanu); Kanoute (dal 38’s.t. Mikovschi), Plescia (dal 17’s.t. Maniero). All. Gautieri. A disp.: Pane, Pizzella, Dossena, Tarcinale, Stanzione.

ARBITRO: Saia di Palermo (assistenti: Severino di Campobasso e Feraboli di Brescia; 4to uomo Di Cicco di Lanciano).

RETI: nel s.t. al 12’ Bove (A).

NOTE: spettatori 1.532, di cui un centinaio ospiti. Ammoniti: Manneh (T), De Francesco (A), Mignanelli (A), Giovinco (T), Kragl (A). Angoli 3 a 2 per l’Avellino. Recuperi: 1’ nel p.t. e 6’ nel s.t. .