Un bel Taranto batte il Palermo 3-1 davanti a 4mila tifosi

Il Taranto vince con merito contro il Palermo per 3-1 nell'anticipo della terza giornata di serie C e si issa momentaneamente al primo posto in attesa dei risultati dagli altri campi. Vittoria meritata per i rossoblù che nei primi venti minuti si fanno preferire ai rosanero e sbloccano la situazione con un colpo di testa di Saraniti. Poi nelle ripresa un guizzo di Benassai porta gli jonici sul 2-0 con lo "Iacovone" in festa. Il Palermo rientra subito in partita accorciando le distanze con Almici, poi il Taranto chiude i giochi con Diaby al 90'. Rossoblù con 7 punti in 3 partite: pareggio con la Turris in casa, vittoria a Campobasso e oggi.