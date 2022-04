Saraniti e Giovinco stendono il Monopoli. Il Taranto torna in corsa per la salvezza diretta, per i biancoverdi sfuma il secondo posto

Il Taranto di Laterza fa suo il recupero della 33esima giornata di Serie C, girone C, e si avvicina all'obiettivo della salvezza diretta. Una boccata d'ossigeno per i rossoblù, fin qui mai vittoriosi nel 2022. Derby amaro invece per il Monopoli di mister Colombo, costretto a rinviare l'appuntamento con la conquista del secondo posto solitario in classifica. Va detto che il Monopoli è caduto sotto i colpi di Saraniti e Giovinco dopo aver infilato sei vittorie di fila.

Nel week-end si torna in campo

Nel prossimo turno, domenica 10 aprile, il Taranto giocherà una gara di fondamentale importanza in casa del Messina, rivale nella corsa per la salvezza diretta, mentre il Monopoli, nell'anticipo di sabato, ospiterà al Veneziani il Palermo.

La nuova classifica

Bari 75 (promosso in serie B); Catanzaro 62; Avellino 62; Monopoli 61; Palermo 60; Virtus Francavilla* 56; Foggia (-2) 54; Monterosi 47; Az Picerno 46; Turris** 45; Catania* (-4) 44; Juve Stabia 44; Latina 44; Campobasso* 41; Taranto* 40: Messina 37; Potenza 33; Paganese 32; Fidelis Andria 30; Vibonese 21.

*: gare da recuperare.