Taranto, Laterza al passo d'addio. C'è il Monopoli

Giuseppe Laterza non sarà più l'allenatore del Taranto. Dopo due anni, con una promozione in Serie C e una salvezza ottenuta senza i playout e con anticipo, il tecnico ha chiesto di essere liberato dal contratto firmato fino al 30 giugno 2023. Ha ottenuto l'okay del club e adesso dovrebbe andare a prendere il posto di Alberto Colombo sulla panchina del Monopoli. Il tecnico ex Virtus aveva già salutato i biancoverdi, adesso c'è Laterza.

Taranto, allenatore: idea Di Costanzo

E il Taranto? Mirino su Nello Di Costanzo, che l'anno scorso era stato con Nicola Dionisio, neo direttore sportivo rossoblù, al Brindisi, compiendo il miracolo sportivo della salvezza.