Paola Raisi (vedova Iacovone): «Taranto nel cuore, ero in curva a Vicenza. Capuano mi piace, spero che resti»

«Quando mi hanno chiesto di seguire il Taranto nella sfida playoff di Vicenza non ho avuto dubbi. Ho solo chiesto di non dire niente per fare una sorpresa ad una tifoseria che ci ama nel ricordo di Erasmo. E così è stato. All'arrivo sono stata travolta dall'affetto e da cori da brividi. Questa gente è straordinaria. Come si fa a non amarla e a non amare questa squadra e questa città». Grondano di affetto e di emozione le parole di Paola Raisi, vedova di Erasmo Iacovone, l'indimenticabile bomber rossoblù che nel 1978 perse la vita in un incidente stradale proprio nella stagione in cui con i suoi gol stava trascinando il Taranto in serie A.

I tifosi jonici non hanno dimenticato il loro centravanti ed hanno mantenuto un legame profondo con Paola Raisi. Un affetto più forte di tutto, anche della lontananza. Così, una parte della carovana rossoblù, sabato scorso, è passata da Carpi, dove Paola vive da sempre. E tra cori e ricordi si è trasferita sulle gradinate del "Romeo Menti", lo stadio di Vicenza in cui il Taranto di Capuano ha lottato fino all'ultimo minuto, senza riuscire a centrare la qualificazione al turno successivo dei playoff per la B, ma rendendo onore alla passione dei 1200 tarantini assiepati insieme a Paola Raisi nel settore riservato agli ospiti.

«È stato bello. Peccato per il risultato, ma noi abbiamo sperato fino all'ultimo. E peccato per gli atti vandalici. Sono ragazzi ai quali andrebbe fatto capire quanto sbagliano verso di loro e verso gli altri».

I colori rossoblù le sono rimasti davvero nel cuore...

«Ho raccolto l'eredità di Erasmo. Lui è ancora amatissimo. Ma anche lui amava tanto i tarantini. Per lui erano la sua gente. Si allenava con passione e con i gol voleva ripagare l'affetto dei tifosi. Non si può dimenticare il legame di quel tempo con la gente.

Ma anche con i compagni con il mister Gianni Seghedoni, che era come un padre per i calciatori, e con il presidente Giovanni Fico».

Quel Taranto era forte e compatto. Un po' come quello di quest'anno?

«Ammiro tantissimo l'allenatore Eziolino Capuano e spero che resti a Taranto. Io parlo da tifosa, anche se capisco che in queste decisioni possono pesare tante cose oltre all'affetto. Ed è giusto che sia così. Lui è un leader e quest'anno ha avuto qualcosa di magico. Ha riportato tanti tifosi allo stadio e ha compattato l'ambiente, superando tante difficoltà. Ripeto, spero che resti a Taranto».

Cosa ha visto di speciale nella squadra di Capuano?

«Credo che l'allenatore sia stato ammirevole e bravissimo nel riportare un clima di affetto intorno alla squadra. Capuano ha dato tanto in campo e fuori, certamente molto di più di quello che ha avuto. Lo ha fatto per la gente e i tarantini lo hanno compreso. Per questo il rapporto che è nato è più forte anche della delusione del risultato e della rabbia per la penalizzazione in classifica».

La strada con Capuano è quella giusta?

«Secondo me sì. Però vorrei dire qualcosa ai tifosi e all'ambiente tarantino in generale. Io sarò sempre dalla parte dei tifosi, perché le emozioni che mi fanno vivere sono uniche. Ritengo che sia giusto essere sempre trasparenti con i tifosi. Penso, inoltre, che a Taranto si debba recuperare serenità ed essere più pacati, anche nei giudizi che a volte sono eccessivi. Credo che per il bene del Taranto Capuano debba restare in panchina, ma anche che si debba lavorare per venirsi incontro e superare i dissapori che fanno danni e minano la tranquillità dell'ambiente. Andare d'accordo è un buon inizio per lavorare bene e raggiungere i risultati che tutti vogliamo per la nostra squadra».