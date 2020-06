Taranto, accordo raggiunto con Pagni: è il nuovo direttore sportivo

Dopo giorni di attesa, la conferma: Danilo Pagni è il nuovo direttore sportivo del Taranto. L'accordo col presidente Massimo Giove è stato siglato nella mattinata di oggi e si svilupperà sulla base di un contratto triennale. Danilo Pagni, uno dei protagonisti del periodo d'oro del Gallipoli di Barba, sarà operativo sul mercato già dalla prossima settimana.

Il Taranto quindi lancia un segnale importante, esce allo scoperto per far capire che nei piani della società c'è un progetto di tutto rispetto per rigenerare e rinnovare l 'entusiasmo nella tifoseria rossoblù.

Fissato il paletto del responsabile delle scelte di mercato, il prossimo passo sarà quello della scelta dell'allenatore che salvo colpi di scena non continuerà ad essere Panarelli ma la società pensa di poter affidare il nuovo gruppo ad un tecnico con un bagaglio di esperienza importante. Ultimo aggiornamento: 16:03

