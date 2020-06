Taranto, accordo raggiunto con Pagni: sarà il nuovo direttore sportivo

Ultimo aggiornamento: 15:29

TARANTO Accordo raggiunto su base triennale tra il Taranto e Danilo Pagni , che sarà quindi il nuovo direttore sportivo della società. Espletate le operazioni normative, Pagni sarà operativo già dalla prossima settimana.Il Taranto FC 1927, nella persona del presidente Massimo Giove, augura un sereno e proficuo lavoro al nuovo Direttore Sportivo Danilo Pagni, nella speranza di raggiungere insieme i migliori traguardi possibili.Il Taranto Football Club 1927, noto più semplicemente come Taranto, è una società calcistica italiana con sede nella città di Taranto. Disputa le sue gare interne nello Stadio Erasmo Iacovone. Milita attualmente nel girone H della Serie D. Nel corso della sua storia ha disputato 32 campionati di Serie B, 42 di Serie C e 12 di Serie D e vanta le vittorie dei campionati di Serie C del 1936-1937 e del 1953-1954, di Serie C1 1989-1990 e di Serie C2 2000-2001, mentre nella stagione 1994-1995 si è laureato Campione d’Italia Dilettanti vincendo lo Scudetto Dilettanti.