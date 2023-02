Di questo Taranto che viaggia in perfetta media-salvezza si è detto e analizzato ormai tutto. La mini-rivoluzione di mercato, in formato large per l’attacco, ha messo in moto qualche dibattito ulteriore, sulla scarsa prolificità offensiva, ad esempio, o sulla capacità, acquisita o meno dopo la campagna acquisti, di produrre di più e meglio dalla metà campo in avanti. Ma Capuano, legittimamente dal suo punto di vista, ha sempre riportato l’ambiente alla percezione che lui ha della squadra e della dimensione della stessa: equilibrio, compattezza, maturità. Concetti che vengono prima di ogni velleità offensiva e di crescita nella fase di costruzione del gioco. I punti, in linea oggi con gli obiettivi e “ieri” sopra le più rosee aspettative, gli danno ragione. Se galleggiare con robusta dignità consente di arrivare alla salvezza, allora non ci sono dibattiti che tengano: si va avanti a forza di clean sheet, tutto il resto non conta.

I numeri

E certo non si può negare che tolte le prime della classe, il Taranto ha una delle migliori difese del girone con 31 reti subite, finendo ben 12 partite senza incassare alcunché. E su questo assunto numerico e tattico che Capuano sta costruendo la sua salvezza e lasciando la sua impronta. Impossibile ambire a qualcosa di diverso ad undici gare dalla fine del campionato. Ed il mercato, che è sempre un metro di misura attendibile, ha detto e rimandato alla prossima estate un’indicazione chiara: i più richiesti tra i rossoblù sono Antonini, il giovanissimo Evangelisti e l’affidabile Ferrara, assieme al sorprendente (per impegno, resistenza e continuità) Mastromonaco, che gioca largo a destra ma che è il primo a chiudere diagonali difensive quando serve.

Il prossimo avversario