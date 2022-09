Taranto, è rivoluzione: via Dionisio e Di Costanzo. Capuano è il nuovo allenatore

Via Nicola Dionisio e Nello Di Costanzo: il Taranto cambia tutto, esonera il direttore sportivo e l'allenatore e nel giro di poche ore annuncia i sostituti. Il nuovo ds sarà Luca Evangelisti, Eziolino Capuano sarà il tecnico: per entrambi si tratta di un ritorno in rossoblù. Dionisio e Di Costanzo pagano le due sconfitte in due partite, con sette gol incassati.

Il comunicato del club

"Il Taranto Footbal Club 1927 annuncia di aver affidato la guida tecnica al signor Ezio Capuano e la direzione sportiva al sig. Luca Evangelisti. “Siamo davvero contenti e soddisfatti di aver raggiunto l’accordo con due figure che conoscono bene la piazza viste le loro precedenti esperienze in riva allo Ionio – commenta il presidente del Taranto Football Club Massimo Giove – I loro carisma ed esperienza sono le caratteristiche giuste e necessarie ai colori rossoblu dopo questo difficile inizio di stagione“. Ezio Capuano dirigerà già questo pomeriggio il suo primo allenamento. Al termine della seduta il nuovo staff tecnico sarà presentato ufficialmente alle ore 18:30 presso la sala stampa dello stadio Erasmo Iacovone".