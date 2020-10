Emergenza Covid, salta il derby dei due mari: Taranto-Brindisi non si gioca

Non si giocherà Taranto-Brindisi, il derby dello "Iacovone" in programma alle 14.30 di domenica 1 novembre e valido per la 6a Giornata del Girone H della Serie D. Il coronavirus ha colpito, infatti, anche la società adriatica che, di conseguenza, in mattinata ha chiesto il rinvio della partita alla Lega di serie D. Già domenica scorsa il Taranto era stato costretto a non giocare il derby con il Casarano a causa della positività di un calciatore under. Con Taranto-Brindisi sono 5 le partite della 6a giornata già saltate: Fasano-Real Aversa, Nardò-Casarano, Portici-Gravina e Cerignola-Lavello.

Di seguito il comunicato del Taranto: "Il Dipartimento Interregionale ha stabilito che, a seguito della richiesta inoltrata dal Brindisi, sarà rinviata a data da destinarsi, la gara fra Taranto FC – Brindisi, valevole per la sesta giornata di campionato Serie D, girone H in programma Domenica 1 Novembre 2020".

Ultimo aggiornamento: 17:52

