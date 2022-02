Vibonese-Taranto sospesa. La nebbia ferma i rossoblù

La nebbia ha fatto da padrone a Vibo Valentia causando la sospensione della partita tra Vibonese e Taranto nel campionato di calcio di serie C. Gara equilibrata per tutta la prima parte poi, al 6' minuto della ripresa, la fitta nebbia è scesa sullo stabio e l'arbitro non ha potuto fare altro che decretare la fine anticipata dell'incontro. La gara fino a quel momento era in parità sul punteggio di 0-0, riprenderà dal 51' ma è ancora da definire la data del recupero.

Il tabellino

VIBONESE 3-5-2: Marson; Pollidori, Suagher, Risaliti; Corsi, Gelonese, Cattaneo, Basso, Blaze; La Ragione, Volpe (12’ Grillo). Panchina: Mengoni, Mahrous, Alvaro, Ngom, Zibert, Bellini, Panati, Carosso, Benkhalqui. All. Orlandi.

TARANTO 4-3-3: Chiorra; Versienti, Riccardi, Benassai, De Maria; Marsili, Di Gennaro, Civilleri; Manneh, Saraniti, Santarpia. Panchina: Loliva, Antonino, Tomassini, Ferrara, Zullo, Barone, Pacilli, Turi, Guastamacchia, Labriola, Mastromonaco, Cannavaro. All. Laterza.