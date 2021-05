Il Taranto pareggia a Francavilla in Sinni (0-0) e conserva un punto di vantaggio sul Picerno a 180' dalla fine

Il Taranto pareggia a Francavilla in Sinni per 0-0 e, a due giornate dalla fine, vede assottigliarsi a un punto soltanto il vantaggio sul Picerno vittorioso sull'Aversa per 3-1. Gara dai due volti, quella in terra lucana, con il Francavilla di Lazic a premere per la seconda parte dell'incontro e i rossoblù jonici vicinissimi al gol dell'1-0 negli ultimi due disperati tentativi con Guaita e Diaby. Il Taranto sale in classifica a 63 punti, il Picerno a 62. Perdono Fasano, Nardò e Casarano mentre il Brindisi strappa un prezioso pareggio per 0-0 a Pozzuoli contro la Puteolana nello scontro salvezza.

Serie D/H - 32a giornata

4-0 Cerignola-Fasano

0-1 Bitonto-Gravina

0-0 Francavilla in Sinni-Taranto

2-0 Lavello-Nardò

0-2 Molfetta-Fidelis Andria

3-1 Picerno-Aversa

3-0 Portici-Altamura

0-0 Puteolana-Brindisi

2-0 Sorrento-Casarano

Classifica: Taranto 63; Picerno 62; Andria 57; Lavello 54; Bitonto 51; Cerignola, Casarano 49; Nardò 48; Altamura 43; Molfetta 41; Sorrento 40; Fasano 35; Francavilla in Sinni 33; Gravina 32; Portici 31; Aversa, Brindisi 30; Puteolana 26.

Prossimo turno (33a Giornata, domenica 06.06.2021 ore 16)

Casarano-Brindisi, Fasano-Picerno, Fidelis Andria-Lavello, Gravina-Sorrento, Nardò-Bitonto, Portici-Molfetta, Aversa-Puteolana, Taranto-Cerignola, Altamura-Francavilla in Sinni.