Diaby Aboubakar, un centrocampista centrale alla corte del Taranto

Prende forma il Taranto targato Montervino-Laterza. Oggi il secondo acquisto in ordine di tempo: si tratta di Aboubakar Diaby, nato a Daloa il 27 maggio 2000, centrocampista centrale che nella stagione 2018/19 ha militato con la maglia dell’Aci Sant’Antonio. Nella scorsa stagione ha giocato in Serie D con la maglia del Licata con il quale ha collezionato 26 presenze tra Campionato e Coppa. "Per me è un onore indossare questa maglia", le prime parole a caldo rilasciate al sito ufficiale della società.



Come detto si tratta del secondo volto nuovo in casa rossoblù. Lo scorso 7 luglio il sodalizio del presidente Massimo Giove aveva comunicato infatti l'ingaggio di Vincenzo Corvino, classe 1991, originario di Lecce, attaccante esterno che ha militato nel Fasano nelle ultime tre stagioni. Corvino - che nella sua carriera ha vestito le maglie di Nardò, Brindisi, Monopoli, Chieti e Casarano totalizzando più di 200 presenze e siglando oltre 100 reti tra campionati e coppe - ritrova a Taranto il tecnico Giuseppe Laterza. I due sono stati tra i protagonisti dei recenti successi dei biancazzurri fasanesi, l'auspicio dei tifosi è che si ripetano anche in riva allo Jonio.



Un centrocampista centrale e un attaccante esterno per il momento, in attesa di capire chi resterà della passata stagione e quali saranno gli under su cui fare affidamento. Ultimo aggiornamento: 19:15

