Serie C, ufficiale il rinvio anche della 22a giornata. Al momento si torna in campo il 23 gennaio

È stata rinviata al 23 febbraio prossimo la 22/a giornata, terza di ritorno, del campionato di serie C, che era in programma per il 16 gennaio. È l'ufficializzazione di quanto anticipato ieri dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, il quale ha disposto un nuovo rinvio dopo quello della 21/a giornata, già deliberato. «Sentiti il Consiglio direttivo e il parere del consulente medico scientifico, considerati il permanere delle condizioni di incertezza derivante dall'emergenza da Covid-19 - recita una nota -, si dispone il posticipo della 3/a giornata di ritorno di Serie C». La serie C dunque ritarda ancora la ripartenza. Dopo il primo slittamento dal 9 al 15 gennaio, è stato deciso ufficialmente di rinviare ancora di una settimana, quindi a domenica 23 gennaio 2022, la ripartenza dei tre gironi. Così, anche le squadre pugliesi riprenderanno a giocare da questa data. Una scelta dettata dall'aumento dei contagi Covid che in serie C hanno interessato circa 250 giocatori.