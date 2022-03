Taranto ko nel recupero di Vibo. Jonici in zona retrocessione

Taranto ko anche a Vibo Valentia nel recupero contro la Vibonese sospeso al 50' per nebbia a suo tempo. Nei restanti 40' di gioco i rossoblù perdono malamente anche con l'ultima della classe che, prima di questo match, aveva vinto soltanto in due circostanze. A segno Curiale, l’uomo d’esperienza lì in avanti che, pur senza strafare, manda in tilt l’intera retroguardia tarantina. Una sconfitta dolorosa che spalanca al Taranto lo scenario dei playout retrocessione da evitare.

VIBONESE 1 TARANTO 0

Vibonese (3-4-1-2): Mengoni; Mahrous, Polidori, Risaliti; Corsi, Basso, Zibert, Golfo (43’ st Carosso); La Ragione; Spina, Curiale. A disp.: Marson, Alvaro, Gelonese, Crillo, Bellini, Blaze, Pianati, Suagher, Cattaneo. All.: Orlandi.

Taranto (4-2-3-1): Chiorra; Riccardi, Granata (36’ st Labriola), Benassai, Ferrara; Marsili, Civilleri; Versienti (40’ st Mastromonaco), Di Gennaro, Santarpia; Saraniti. A disp.: Loliva, Antonino, Tomassini, Zullo, Turi, Labriola, Cannavaro, De Maria. All.: Laterza.

Arbitro: Pascarella di Nocera Inferiore. Assistenti: Bocca e Dell’Orco. Quarto Ufficiale: Gemelli.

Marcatori: 23’ st Curiale (V).

Note: Gara ripresa dal 5’ st. Ammoniti: Suagher (V) al 41’ pt, Manneh (T) al 43’ pt, Granata (T) al 30’ st, La Ragione (V) al 46’ st. Angoli: 4-1. Rec.: 2’ pt, 3’ st.