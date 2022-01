Il Taranto e il mercato, Ferrara e Giovinco pezzi pregiati

Gruppo al completo in casa Taranto in vista del mercato che, così, diventa una operazione di mera ottimizzazione da parte del ds Montervino. Non ci sono particolari novità su questo fronte, al momento. Il primo indiziato ad uscire, Antonio Ferrara, pare destinato a rimanere. Alle manifestazioni di interesse verso il terzino, non sono corrisposte offerte congrue: se ne riparlerà probabilmente a giugno. Idem per Giuseppe Giovinco, che ha molti pretendenti ma nessuno in grado di venire incontro alle legittime aspettative economiche della società ionica. Che anche in questo caso valuterà a giugno, a meno che prima di fine mese non cambi lo scenario.

Più logico pensare all'uscita di uno dei difensori centrali: con Guastamacchia, il pacchetto è formato da cinque elementi nello stesso ruolo, forse troppi. L'uscita di uno di questi, consentirebbe di aprire il varco ad un esterno basso di destra o di un centrocampista in più, zone di campo dove qualche necessità di aggiustamento potrebbe essere utile (piacciono l'over Semenzato e l'under Turi per la difesa, Provenzano del Catania per la mediana); così come l'eventuale cessione di un esterno (Pacilli?) potrebbe fare spazio ad un altro innesto (si parla di Piccolo del Catania e Montaperto, under del Teramo).