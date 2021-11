Il Taranto in emergenza, il tecnico Laterza studia le soluzioni

Un giorno in più per riposare e magari per recuperare qualche acciaccato. Il prossimo impegno del Taranto a Castellammare di Stabia è previsto per lunedì prossimo alle 21, quindi la settimana di lavoro potrà beneficiare di maggior tempo. Laterza in una delle ultime conferenze, a proposito delle tantissime assenze, aveva detto: «Mi era capitata a Fasano, in passato, una situazione simile, ma non di questa portata», a dimostrazione di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati