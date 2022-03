La serie C in campo già domani. Il Bari cerca l'allungo, il Taranto il primo acuto del 2022 / Il programma

Turno infrasettimanale per il campionato di serie C con il Bari capolista, a +10 sulle inseguitrici, che riceve la Juve Stabia con l'intento di allungare ancora. La Juve Stabia, dal canto suo, cerca punti playoff dopo la netta vittoria per 3-0 contro la Turris. Giocano in casa anche il Taranto, che riceve l'Avellino, e il Monopoli contro la Vibonese. Trasferte non facili per Virtus Francavilla (a Latina), Foggia (a Pagani) e Andria (a Palermo). Ecco il quadro completo della giornata.

Serie C - Girone C - (32ª giornata)

Mercoledì ore 14.30 - Taranto-Avellino: Saia di Palermo; Messina-Catanzaro: Maranesi di Ciampino. Ore 15.00 - Palermo-Andria: Monaldi di Macerata. Ore 18.00 - M onopoli-Vibonese: Centi di Terni. Ore 21.00 - Picerno-Potenza: Carrione di Castellammare di Stabia; Bari-Juve Stabia: Rutella di Enna; Catania-Campobasso: Marotta di Sapri; Latina-Virtus Francavilla: Giaccaglia di Jesi; Paganese-Foggia: Di Marco di Ciampino; Turris-Monterosi: Catanoso di Reggio Calabria



Classifica

Bari 65, Catanzaro 55, Virtus Francavilla 54, Avellino 52, Monopoli 52, Palermo 51, Turris 45, Foggia 44, Latina 43, Juve Stabia 42, Picerno 40, Catania 39, Monterosi 37, Taranto 36, Campobasso 36, Messina 32, Paganese 30, Potenza 27, Andria 24, Vibonese 19.