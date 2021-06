Il Taranto sogna la serie C: oggi esame di laurea contro il Cerignola

Primo “tempo” per la promozione. Oggi è una semifinale, da vincere per tenere il primo posto e poi giocarsi tutto a Lavello domenica prossima. Saranno ore caldissime per il Taranto, alla prova della verità, sulla soglia della C: per varcarla occorre vincere due partite, a cominciare da quella delle 16 di oggi con il Cerignola. Dire che non sarà semplice, in questo caso, non è retorica di circostanza, è una verità sancita dai numeri e dalle...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati