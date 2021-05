Il Taranto risorge a Molfetta (3-1) e vede la serie C. Il Casarano blocca il Picerno. Pareggiano Fasano e Nardò Risultati e classifica

Il Taranto cancella immediatamente la sconfitta interna contro il Portici e va a vincere a Molfetta per 3-1 nella 30a giornata del campionato di serie D. Risultato importantissimo perché, a quattro giornate dalla fine, coincide con il mezzo passo falso del Picerno, bloccato in casa sul 2-2 da un orgoglioso Casarano. I lucani, che hanno ancora una gara da recuperare, hanno adesso un ritardo di 6 punti dagli jonici che, al termine del match del "Poli", si sono lasciati andare a scene di entusiasmo appena appresa la notizia del risultato della diretta concorrente per la promozione in serie C.

Serie D - 30a giornata

0-2 Altamura-F.Andria

2-1 Cerignola-Gravina

2-1 Bitonto-Aversa

0-0 Francavilla S.-Nardò

0-0 Lavello-Fasano

1-3 Molfetta-Taranto

2-2 Picerno-Casarano

4-0 Portici-Puteolana

Classifica

Taranto 59; Picerno 53; F.Andria 51; Lavello 50; Casarano 49; Bitonto 48; Nardò 45; Cerignola, Altamura 43; Molfetta 41; Fasano, Sorrento 35; Aversa 30; Francavilla S. 29; Gravina, Portici 28; Brindisi 25; Puteolana 24.