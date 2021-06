Il Taranto vince ed è ad un passo dalla promozione in serie C. Il Brindisi ko a Casarano: i biancazzurri con un piede in Eccellenza

Il Taranto batte 4-2 (Marsili, Rizzo N., Diaby, Rizzo N. su rigore) il Cerignola e mette una seria ipoteca sulla promozione in serie C. A 90 minuti dalla fine del campionato di serie D, la squadra rossoblù gode di un punto di vantaggio in classifica sul Picerno, vittorioso di misura a Fasano. Domenica prossima, nell'ultima giornata di campionato, il Taranto farà visita al Lavello di Zeman jr mentre il Picerno giocherà in casa contro il Gravina. E' superfluo dire che, a questo punto, i rossoblù sono padroni del proprio destino: basterà battere i lucani per conquistare la promozione in serie C.

Incubo Brindisi

Notte fonda per i biancazzurri allenati da Michele Cazzarò. La sconfitta di misura incassata oggi pomeriggio al "Capozza" contro il Casarano (Feola A.) spinge gli adriatici nella fossa. A 90' dalla fine delle ostilità, il Brindisi - penultimo in classifica - accusa un ritardo di tre punti in classifica da Real Aversa e Francavilla in Sinni cui basterà conquistare un pareggio domenica prossima per tagliare il traguardo della permanenza. Non resta allora che sperare in un passo falso di una delle due rivali, con conseguente vittoria del Brindisi contro il Portici, per giocarsi tutto in uno spareggio. Realisticamente però le speranze di salvezza per il Brindisi, a questo punto, sono davvero ridotte al lumicino.

Risultati Serie D - girone H (Penultima giornata)

Casarano-Brindisi 1-0

Fasano-Picerno 0-1

F. Andria-Lavello 2-0

Gravina-Sorrento 3-2

Nardò-Bitonto 1-1

Portici-Molfetta 4-2

Real Aversa-Puteolana 2-1

Taranto-Cerignola 4-2

Team Altamura-Francavilla in Sinni 3-0

Classifica

Taranto 66

Picerno 65

Fidelis Andria 60

Lavello 54

Bitonto 52

Casarano 50

Cerignola 49

Nardò 49

Altamura 46

Molfetta 41

Sorrento 40

Fasano 35

Gravina 35

Portici 35

Francavilla in Sinni 33

Real Aversa 33

Brindisi 30

Puteolana 26

Legenda: la prima promossa in serie C, le ultime due classificate retrocedono in Eccellenza.

Prossimo turno (Ultima giornata - 13 giugno 2021 - ore 16)

Puteolana-Casarano

Bitonto-Fasano

Francavilla in Sinni-Fidelis Andria

Az Picerno-Gravina

Audace Cerignola-Nardò

Brindisi-Portici

Sorrento-Real Aversa

Lavello-Taranto

Molfetta-Team Altamura