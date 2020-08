Lecce, Tachtsidis positivo al coronavirus. Il centrocampista resta in quarantena in Grecia

Ultimo aggiornamento: 19:04

Il coronavirus colpisce anche il Lecce . Al raduno della squadra giallorossa era assente soltanto Tachtsidis, autorizzato dalla società a permanere presso il proprio domicilio. Il calciatore infatti, si è sottoposto volontariamente e diligentemente, in Grecia prima della partenza, a tampone la cui risultanza ha dato esito positivo al Covid-19. A darne notizia è stato lo stesso club di via Colonnello Costadura che in una nota augura al centrocampista greco «una pronta guarigione auspicando che possa quanto prima raggiungere i propri compagni di squadra».A questo punto, Panagiotis Tachtsidis osserverà il periodo di quarantena nella propria residenza in Grecia in attesa di sottoporsi a nuosi esami nei prossimi giorni. Di conseguenza, sarà difficile vederlo in campo per l'inizio del campionato di serie B 2020-2021 la cui prima giornata è fissata per il 26 settembre prossimo.