Beffa in supercoppa/ Brindisi asfalta Roma, ma non basta: in Final four va Sassari per la differenza canestri

Alla Final Four di Supercoppa ci va la Dinamo Sassari. Nonostante la sconfitta contro Pesaro (78-81), la squadra di Pozzecco stacca il pass per l’atto conclusivo della manifestazione in programma tra venerdì e domenica grazie alla miglior differenza canestri negli scontri diretti. La Happy Casa esce a testa alta travolgendo la rimaneggiata Roma, che ha comunque avuto l’apporto di un più che positivo Anthony Beane (15 punti con 6/10 totale al tiro in 22 minuti di utilizzo). Da parte sua la squadra allenata da Frank Vitucci manda cinque giocatori in doppia cifra: oltre al solito Harrison (21 punti, 8 rimbalzi e 5 falli subiti) i biancazzurri hannno tanta “roba” da Riccardo Visconti (15 punti e 4 assist) e Zanelli (11 punti e 9 assist). Finisce 98-62 per gli adriatici. Ultimo aggiornamento: 23:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA