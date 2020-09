Happy Casa Brindisi, impresa in Supercoppa: rimonta e vittoria su Sassari

Ultimo aggiornamento: 20:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Happy Casa Brindisi si prende la rivincita battendo la Dinamo Sassari e conquista, dopo tre giornate, la seconda vittoria nel girone D di Supercoppa. Una vittoria che permette ai biancazzurri di tenere accese le speranze di passaggio del turno (fondamentale sarà la sfida di sabato sera - palla a due ore 21,00 - contro Pesaro). Partita davvero bella con inizio scoppiettante su tutti e due i fronti. Le due squadre si affrontano a viso aperto, dando continuità a quanto espresso nel match giocato lunedì. Botta e risposta sin dalle primissime battute e tabellone che non tarda certo a schiodarsi. L'alternarsi dei tempi dà conto della rimonta, e perciò dell'impresa, compiuta dagli adriatici: 25-28, 21-29, 24,20 e 26-18. Così come per Brindisi nella partita di andata, anche per Sassari le speranze di un colpo di coda di sono fermate sul ferro a fil di sirena.