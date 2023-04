Bari, tutto in pochi minuti: il Como riprende il Genoa, Morachioli stende il Sudtirol. Ora la A dista quattro punti

Al cardiopalma. In pochi minuti dal -8 al -4. La pasquetta del Bari è da ricordare, comunque andrà a finire questo campionato di Serie B. La squadra biancorossa espugna Bolzano, batte il Sudtirol, con il primo gol in cadetteria di Morachioli, entrato da poco. E' lui l'eroe di giornata. Una partita che i biancorossi avevano approcciato bene, ma senza sussulti e grandi emozioni. Cheddira aveva sprecato a fine primo tempo la migliore occasione della sua partita. Al 90' espulso Pompetti del Sudtirol. Nel frattempo il Como aveva rimontato il Genoa (da 0-2 a 2-2). Il Bari capisce che può spingere e Morachioli fa l'eroe. Genoa a quattro punti, per la A è ancora tutto aperto. Altro che scampagnata.

Sudtirol-Bari, la partita in diretta

48' Morachioli!!!! Il Bari è in vantaggio! Dall'interno dell'area di rigore, il gol di Morachioli.

45' Sudtirol in 10 per un cartellino rosso a Pompetti, autore di un fanno molto duro su Folorunsho.

28' La partita si è un po' spenta. Primo tiro in porta del Sudtirol, il Bari sembra un po' meno brillante.

13' Decisamente meglio il Bari anche nel secondo tempo, pur senza trovare grandi occasioni da rete.

8' Ammonito Vicari.

1' Inizia la ripresa

Finisce il primo tempo dopo tre minuti di recupero.

46' Che occasione per Cheddira! Una deviazione di De Col gli toglie la soddisfazione del gol.

34' Fuori Maiello per infortunio (problemi a un ginocchio), entra Benali.

27' Il Bari è cresciuto e adesso sembra poter fare a partita. Il Sudtirol controlla e cerca di prendere pochi rischi.

18' Poluzzi dice no a Folorunsho, che aveva calciato dalla lunga distanza.

15' Il Bari ha conquistato due calci d'angolo e quando ha spazio cerca di affondare il colpo.

10' Primo calcio d'angolo battuto dal Bari.

7' Partita molto equilibrata, senza occasioni per il momento.

1' Si parte a Bolzano! Il Bari in maglia nera.

Pre-partita

Vale come una finale. Perché perdere oggi vorrebbe dire per il Bari allontanarsi dal Genoa e perché vorrebbe dire anche perdere il terzo posto. I biancorossi di Mignani giocano a Bolzano contro il Sudtirol. Scontro diretto tra due matricole terribili, che sono andate oltre ogni aspettativa e che adesso sognano la possibilità di giocarsi fino alla fine la promozione.

Le formazioni ufficiali

Sudtirol (4-4-2): Poluzzi, Curto, Vinetot, Fiordilino, Lunetta, Mazzocchi, Casiraghi, Zaro, Tait (c), De Col, Odogwu

A disp.: Minelli, Berra, Siega, Carretta, Cisse, Rover, Eklu Shaka, Pompetti, Davi, Larrivey, Giorgini, Schiavone

All. P. Bisoli

Bari (4-3-3): Caprile, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Mazzotta, Maita, Maiello, Benedetti, Folorunsho, Antenucci, Cheddira

A disp.: Frattali, Benali, Esposito, Botta, Morachioli, Zuzek, Ceter, Ricci, Bellomo, Molina, Dorval, Mallamo

All. M. Mignani