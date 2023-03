Ufficiale: la sfida Lecce-Napoli si giocherà venerdì 7 aprile alle ore 19

Ora è ufficiale. La sfida del campionato di serie A, Lecce-Napoli, valida per la 29esima giornata, sarà anticipata per consentire alla squadra partenopea di prepararsi al meglio alla sfida di Champions League contro il Milan. Da qui la decisione della Lega di serie A di fissare la data dell'incontro a venerdì 7 aprile con inizio alle ore 19. Nonostante il turno infrasettimanale c'è da credere che il Via del Mare presenterà, ancora una volta, un colpo d'occhio straordinario.

Nella riprogrammazione della 29esima giornata di campionato, la Lega Serie A ha fissato, sempre venerdì 7 aprile, Salernitana-Inter alle ore 17 e Milan-Empoli alle ore 21.