La sfida di questa sera allo stadio Tardini contro i padroni di casa del Parma è più di una semplice amichevole pre-campionato. A una settimana esatta dal match di Coppa Italia contro il Cittadella, il tecnico del Lecce, Marco Baroni, ha la possibilità di testare la squadra al cospetto di un avverario che, a partire dal 13 agosto, sarà una delle grandi protagoniste del prossimo campionato di serie B. Nell’occasione, si vedrà per la prima volta all’opera con la maglia del Lecce l’ultimo arrivato in ordine di tempo alla corte del tecnico fiorentino, vale a dire il centrocampista croato Kristijan Bistrovic, fino alla scorsa settimana in forza al Cska Mosca. C’è molta attesa attorno a questo ragazzo di cui si dice un gran bene.

La spedizione giallorossa

Tra i 25 convocati per questa partita figurano pure alcuni elementi esclusi dal nuovo progetto tecnico del Lecce, come ad esempio Di Mariano, Calabresi, Rodriguez e forse anche Blin. Per questi ragazzi sarà una buona occasione per mostrare le proprie qualità e magari spingere lo stesso Parma a farsi avanti con una richieta ufficiale. Gli emiliani, in particolare, avrebbe posto il mirino su Di Mariano, elemento che in B è abituato a fare la differenza. Vediamo l’elenco completo dei convocati con i numeri di maglia assegnati per la gara odierna: 1 Bleve, 2 Ciucci, 4 Askildsen, 9 Colombo, 10 Di Mariano, 11 Ceesay, 12 Brancolini, 13 Tuia, 14 Helgason, 15 Baschirotto, 16 Berisha, 17 Gendrey, 19 Listkowski, 21 Falcone, 24 Frabotta, 25 Gallo, 27 Strefezza, 28 Gonzalez, 29 Blin, 31 Persson, 33 Calabresi, 35 Bistrovic, 42 Hjulmand, 44 Dermaku, 99 Rodriguez. Sono rimasti in città invece Majer, Björkengren, Lemmens, Nizet, Samooja e Mommo: si ritroveranno tutti questa mattina all’Acaya Golf Resort per una seduta d’allenamento.

L’amichevole Parma-Lecce sarà trasmessa in diretta da Sportitalia sul canale 60 del digitale terrestre. Nonostante la concomitanza con il periodo estivo, sugli spalti del Tardini ci sarà un buon numero di tifosi giallorossi, in gran parte residenti nei comuni del nord Italia.