Alcuni dati pubblicati da Opta sul proprio account Twitter (il social media recentemente acquistato dal tycoon Elon Musk) ci danno una fotografia più precisa della fase offensiva del Lecce di Marco Baroni. La scheda del provider si riferisce in particolar modo al coinvolgimento dei giocatori nelle azioni di gioco che terminano con una conclusione. Ebbene, da questo punto di vista il giocatore maggiormente coinvolto è stato fino ad oggi Gabriel Strefezza con 37 situazioni, così ripartite: 17 volte il giocatore è arrivato direttamente alla conclusione; 8 volte ha assistito un tiro; 12 volte ha partecipato all’azione di tiro. Se trovare l’italo-brasiliano al primo posto non è una sorpresa, maggiormente inattesi sono invece i nomi dei due giocatori subito a ruota di Strefezza. Si tratta infatti di Joan Gonzalez e Antonino Gallo. Per quanto riguarda lo spagnolo i dati parlano di 26 azioni concluse con tiro alle quali ha preso parte: 7 con conclusione in prima persona, 11 con assistenza ad una conclusione; 8 con partecipazione all’azione di tiro. Per Gallo invece il numero totale di azioni cdi questo tipo che lo hanno visto coinvolto è di 24 (2 tiri, 14 assistenze, 8 partecipazioni). Il posizionamento di Gonzalez al secondo posto di questa graduatoria certifica l’importanza ormai raggiunta dal ventenne catalano nell’economia offensiva della compagine giallorossa. Una importanza, come si vede, che va al di là del gol e dei due assist fin qui registrati e che evidenzia un suo coinvolgimento pressoché in ogni situazione di possesso del Lecce.

Numeri e statistiche

Fra l’altro il catalano è anche il primo giocatore della formazione salentina per expected assist (xA) su azione con una media di 0.10 a partita. Lo stesso discorso vale per Gallo, ormai padrone della fascia mancina con funzioni di terzino sinistro di spinta. Se aggiungiamo a questo il quarto posto in graduatoria di Lameck Banda (coinvolto in 24 sequenze d’attacco su azione concluse con un tiro) ci accorgiamo della predominanza della catena sinistra del campo per gli sviluppi offensivi giallorossi. In quinta posizione un altro nome forse sorprendete, quello di Lorenzo Colombo. La maggior parte del suo coinvolgimento l’attaccante leccese lo deve ovviamente ai tiri (14 su 23 azioni totali), ma non è da sottovalutare il dato relativo alle partecipazioni ad azioni che poi hanno prodotto un tiro: 6, tre più di Banda. Quello che si deduce dal dato di Colombo è quanto il centravanti della nazionale Under 21 azzurra sia diventato ormai elemento vitale non solo per concludere direttamente verso la porta avversaria, ma anche nella preparazione e nello sviluppo della manovra d’attacco della squadra. Molto spesso infatti Colombo è il cardine avanzato che unisce la catena destra a quella sinistra del campo, venendo ad agire in zona di rifinitura fra le linee di difesa e centrocampo avversarie. Dietro Colombo c’è Hjulmand con 22. Il danese, inserito in un contesto maggiormente attivo come quello mostrato dal Lecce a partire dalla trasferta di Udine, ha ritrovato quella centralità nella fase offensiva che aveva sempre contrassegnato il suo gioco fin da quando è arrivato in Salento nel gennaio del 2021.

Il modulo