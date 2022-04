Strefezza-Coda-Di Mariano: il Lecce sogna la serie A con le prodezze del trio delle meraviglie

“Attenti a quei tre”. Sembrerebbe il titolo di un film ma in realtà è l’invito che ogni allenatore è costretto a rivolgere ai propri calciatori in prossimità della sfida con il Lecce. Quei tre, nello specifico, sono Gabriel Strefezza, Massimo Coda e Francesco Di Mariano, ovvero il trio delle meraviglie della squadra allenata da Marco Baroni che gongola a vederli giocare insieme.

I primi due hanno avuto un rendimento altissimo per quasi tutta...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati