Sticchi Damiani, Corvino e Corini in coro: "Buon Natale a tutti i tifosi del Lecce e speriamo di poterci rivedere presto tutti insieme allo stadio Via del Mare"

LECCE E' un Natale particolare per tutti a causa del lockdown imposto dal Governo per contenere la diffusione del coronavirus. Il Presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha voluto inviare un messaggio a tutti i tifosi del Lecce attraverso i suoi canali social: "Buon Natale a tutti i tifosi giallorossi - ha detto il massimo dirigente del club giallorosso -. E' un Natale strano perché è in lockdown, chiusi a casa, e quindi so che non sarà semplice anche perché non sarà possibile vedere tutti i nostri parenti e tutti i nostri cari. Avremmo voluto dare una gioia in più attraverso il nostro Lecce ma purtroppo è un periodo complicato anche per noi ma non ci arrendiamo, siamo qui a combattere. Passeremo queste feste sui campi di allenamento con la squadra per preparare la prossima partita perché l'augurio oltre che di salute, di serenità e di buone feste è di riprenderci subito tutti insieme e riprendere il cammino interrotto. Buon Natale a tutti e un abbraccio a tutte le famiglie giallorosse".

Anche il responsabile dell'area tecnica, Pantaleo Corvino, ha inviato un messaggio ai tifosi. "E' un momento particolare in cui è difficile potersi vedere, potersi incontrare e potersi anche parlare. Io questa occasione la colgo per rivolgere ai nostri tifosi e a tutti gli sportivi due sinceri auguri: il primo, quello di vedere un Lecce sempre in crescita, sia a livello giovanile che a livello di prima squadra; il secondo, quello di rivederci tutti al Via del Mare uniti, per fare voi, come avete sempre fatto, esserci vicini al grido di Forza Lecce, e noi per poter fare calcio perché, come non è facile per voi fare i tifosi, non è facile neanche per noi lavorare in questo modo. Quindi, l'augurio che tutto passi dopo queste feste. Un abbraccio e Forza Lecce".

Anche il tecnico Eugenio Corini, in questi giorni alle prese con il coronavirus e quindi impossibilitato a stare al fianco dei suoi ragazzi, si è rivolto al popolo giallorosso: "Ciao a tutti, volevo dirvi che ci manca tanto il vostro calore e il vostro sostegno. Se potessi esprimere un desiderio per il Nuovo Anno vorrei tanto rivedere il nostro Via del Mare così come l'ho conosciuto, pieno di entusiasmo e sempre attento a spingere la nostra squadra verso la vittoria. Il sogno del 2021 è che il calcio torni ad unire le persone e che non ci separi mai più. Un abbraccio a tutti e tanti auguri di Buon Natale. Forza Lecce".

Ultimo aggiornamento: 13:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA