Lecce, in attacco arriva il polacco Stepinski. E si riapre la pista Hestad

LECCE E' già arrivato nel Salento e nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al Lecce fino al 30 giugno 2021. Mariusz Stepinski, 25 anni, polacco, è il rinforzo per l'attacco del Lecce, sarà compito poi di mister Corini stabilire se fungere da vice-Coda oppure se sarà il suo partner d'attacco. Stepinski arriva dall'Hellas Verona con la formula del prestito con diritto di riscatto già fissato a 6 milioni di euro. La scoietà scaligera contribuirà al pagamento dello stipendio del centravanti polacco.

Intanto, si riapre la pista che conduce all'esterno offensivo Eirik Hestad, 25 anni. Poche ore fa, il suo Molde è stato eliminato dalla Champions League per mano del Ferencvaros: dopo il 3-3 dell'andata in Norvegia, la gara di ritorno disputata in Ungheria è finita 0-0. A questo punto, Hestad potrebbe chiedere di essere ceduto al Lecce che ha atteso con pazienza l'evolversi della situazione.

