Stand up paddle, al via a San Cataldo la seconda tappa del Campionato italiano

E' in corso di svolgimento e proseguirà fino a domani la seconda tappa del Campionato italiano di Stand Up Paddle e Paddleboard a San Cataldo. A ospitarla è la Salento Windsurf School presso il Lido York di San Cataldo, Scuola di Windsurf, Sup e Wing Foil.

Un evento di alto livello



Organizzata dalla giovane ASD “Marina di San Cataldo”, sotto l’egida della Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard e con il coinvolgimento e la collaborazione di tutte le associazioni sportive della penisola salentina attive nelle discipline su tavola, la gara rappresenta un evento di alto livello per i Sup e Surf Club che vi prenderanno parte da tutto il territorio nazionale e una grande occasione di divertimento e condivisione per gli appassionati di questa affascinante e adrenalinica disciplina e non solo, per un week-end di primavera alla scoperta delle bellezze della città barocca e del suo mare.