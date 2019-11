49' st - Bivido finale col Lecce ad un passo dal 4-3, poi il fischio finale.

40' st - La Mantia accorcia, per lui primo gol in serie A 4-2.

34' st Correa su assit di Immobile fa gol.

32' st - Immobile fa tris su rigore

20' - Rigore per il Lecce per fallo su Mancosu: batte Babacar, Strakosha para il tiro. Sulla ribattuta Lapaduila mette dentro per il 2-2 ma l'arbitro annulla perché l'attaccante giallorosso era all'interno dell'area al momento del tiro di Babacar. Palemiche sul terreno gioco.

17' Vantaggio Lazio con Milnkovic.

Secondo tempo

40' pt - Arriva il pari del Lecce con Lapadula

Apre le marcature Correa alla mezzora del primo tempo: Lazio-Lecce 1-0.

Formazioni

Lazio: Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva (Cataldi), Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp. Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Parolo, André Anderson, Lukaku, Jony, Berisha, Caicedo, Adekanye. All. Simone Inzaghi.

Lecce: Gabriel; Meccariello (Rispoli), Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer (Shakhov); Mancosu; Lapadula, Babacar La Mantia). A disp. Vigorito, Bleve, Riccardi, Vera, Benzar, Dubickas, Lo Faso, Dell’Orco, Imbula. All. Liverani.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Marcatori: pt, 30′ Correa, 40′ Lapadula; 17' Milinkovic, 32' Immobile, 34' Correa, 40' La Mantia Ultimo aggiornamento: 16:56





