Serie D / Spicca il derby Fasano-Brindisi

La domenica della serie D girone H si caratterizza per il derby Fasano-Brindisi dove si incrociano ambizioni playoff (per il Fasano) e salvezza (Brindisi). Gara dal pronostico incerto considerato l'ottimo campionato del Fasano e le cinque vittorie consecutive del Brindisi di Nello Di Costanzo. La capolista Cerignola fa visita al Nardò, le inseguitrici Bitonto e Francavilla in Sinni giocano entrambe in trasferta.

Serie D - Girone H (28ª giornata)

Casarano-Mariglianese: Guerra di Venosa; Fasano-Brindisi: Monesi di Crotone; Casertana-Nocerina: Mazzoni di Prato; Nola-Francavilla: Gianquinto di Parma; S. Giorgio-Sorrento: Menicucci di Lanciano; Gravina-Lavello: Grieco di Ascoli Piceno; Molfetta-Rotonda: Mbei di Cuneo; Nardò-Cerignola: Fantozzi di Civitavecchia; Altamura-Bitonto: Gandino di Alessandria.

Classifica: Cerignola 59; Francavilla 54; Bitonto 53; Fasano 45; Nocerina 44; Gravina* 42; Sorrento 40; Casertana 39; Molfetta 36; Lavello* 34; Casarano* 32; Mariglianese, Altamura, Brindisi e Nola* 30; Rotonda 29; Bisceglie 28; S.Giorgio 27; Nardò*** 25; Matino* 16. * gare da recuperare.