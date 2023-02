Prima il poker, poi i brividi: il Bari espugna Ferrara e rialza la testa. Per De Rossi non basta Nainggolan

Il Bari si rialza, batte la Spal e lancia un segnale alle altre: questa squadra ci proverà fino alla fine anche per la promozione diretta. In casa della Spal di Daniele De Rossi, al debutto (a gara in corso) di Radja Nainggolan, i biancorossi vincono 4-3, con sicurezza e convinzione e sfruttando tutte le occasioni in avvio di gara, per poi crollare e rischiare di essere ripresi nel finale.

Pugliesi in vantaggio al 20' grazie a un tiro da fuori area di Folorunsho deviato da un difensore: il pallone assume una traiettoria imparabile per l'estremo difensore estense. Il raddoppio, al 26', porta la firma di Esposito, arrivato nel mercato di gennaio e subito in gol: suo il destro vincente da pochi passi dopo la respinta del portiere della Spal e una generale dormita difensiva.

Nella ripresa la tentata rimonta della Spal

Avvio di ripresa sempre di marca biancorossa: al 56'arriva il tris del Bari con Cheddira bravissimo a portarsi il pallone sul sinistro e a centrare l'incrocio dei pali. Spal-Bari 0-3. La Spal reagisce e accorcia del distanze al 62' con Moncini. Al 67' arriva il poker biancorosso con l'ex della partita: Mirco Antenucci. Il numero 7 barese stacca di testa su cross di Pucino e realizza proprio sotto la curva dei sostenitori della Spal.

Non è, però, la fine della partita. Anzi, per i biancazzurri il meglio deve ancora venire. Nainggolan prima accorcia con un siluro da fuori area di rigore, poi ci pensa Celia con un tiro-cross. E il Bari così espugna Ferrara e rialza la testa, in una partita folle, bellissima, pesantissima.

Spal-Bari 4-3, il tabellino

Marcatori: 20'pt Folorunsho (B), 26'pt Esposito (B), 11'st Cheddira (B), 17'st Moncini (S), 22'st Antenucci (B), 36'st Nainggolan (S), 38'st Celia (S)

SPAL (3-4-3): Alfonso, Dalle Mura, Meccariello, Moncini, Zanellato (18'st Tunjov), Fetfatzidis (18'st Valzania), Prati (26'st La Mantia), Celia, Dickmann (c) (26'st Murgia), Peda, Rabbi (5'st Nainggolan)

A disp.: Pomini, Fiordaliso, Zuculini, Arena, Almici, Rauti, Ayoub

All. D. De Rossi

Bari (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Mazzotta, Mallamo (33'st Bellomo), Maiello, Benedetti (41'st Zuzek), Folorunsho (1'st Molina), Esposito (13'st Antenucci), Cheddira

A disp.: Frattali, Benali, Botta, Marachioli, Scheidler, Ricci, Bosisio, Dorval

All. M. Mignani

Arbitro: Sig. Rosario Abisso (Palermo); assistenti: Sig. Mauro Galetto (Rovigo) e Sig. Giuseppe Marco Macaddino (Pesaro). Quarto Ufficiale: Sig. Francesco D'Eusanio (Faenza). VAR: Valerio Marini (Roma1), AVAR: Ermanno Feliciani (Teramo)

Ammoniti: Folorunsho (B), Bellomo (B), Mazzotta (B), Tonjov (S)

Espulso: Andreini (S) dalla panchina

Angoli: 6-0

Rec.: 2'pt, 5'st

Stadio 'Paolo Mazza', Ferrara; velato, 8°C, terreno in buone condizioni; spettatori 8.773, (4.765 abbonati; 512 tifosi ospiti)