Il solito Folorunsho, il primo lampo di Esposito, Cheddira e l'ex Antenucci: Bari in vantaggio 4-1 a Ferrara

Un primo tempo giocato con buona organizzazione e convincenti trame consente al Bari di essere in vantaggio sulla Spal per 2-0 nella 23esima giornata del campionato di serie B. Biancorossi in vantaggio al 20' grazie a un tiro da fuori area di Folorunsho deviato da un difensore: il pallone assume una traiettoria imparabile per l'estremo difensore estense. Il raddoppio, al 26', porta la firma di Esposito, arrivato nel mercato di gennaio e subito in gol: suo il destro vincente da pochi passi dopo la respinta del portiere della Spal e una generale dormita difensiva. Spal-Bari, al momento è 0-2 fra l'esultanza dei tanti sostenitori baresi giunti a Ferrara.

Ripresa sempre di marca biancorossa: al 56'arriva il tris del Bari con Cheddira bravissimo a portarsi il pallone sul sinistro e a centrare l'incrocio dei pali. Spal-Bari 0-3. La Spal reagisce e accorcia del distanze al 62' con Moncini. Al 67' arriva il poker biancorosso con l'ex della partita: Mirko Antenucci. Il numero 7 barese stacca di testa su cross di Pucino e realizza proprio sotto la curva dei sostenitori della Spal. Spal-Bari 1-4.