Sorteggio qualificazioni Europeo 2024, Italia con Inghilterra, Ucraina, Macedonia e Malta. Girone duro per Mancini

Oggi è stata la giornata dei sorteggi dei gironi per le qualificazioni agli Europei 2024 in Germania. L'Italia ha conosciuto le proprie avversarie nel torneo del riscatto, vista la seconda mancata qualificazione ai Mondiali. E non è andata benissimo a Mancini: Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord, Malta. Gli azzurri ritrovano gli inglesi dopo il successo a Wembley ma anche la Macedonia, la squadra che ha infranto il sogno dei Mondiali nella sfida di qualche mese fa. Infine Malta, del ct italiano Mangia attualmente sospeso per motivi extra calcistici. L'Europeo sarà ospitato dalla Germania che proverà a strappare il titoglo agli azzurri, detentori in carica. L'Italia, al contrario della Germania già qualificata di diritto in quanto paese ospitante, dovrà ottenere il pass a Euro 2024 come tutte le altre partecipanti. Ovvero attraverso le qualificazioni agli Europei passando il proprio gruppo o, nella peggiore delle ipotesi, attraverso i playoff.

Gruppo A: Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro

Gruppo B: Olanda, Francia, Irlanda, Grecia, Gibilterra

Gruppo C: Italia, Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord, Malta

Gruppo D: Croazia, Galles, Armenia, Turchia, Lettonia

Gruppo E: Polonia, Cechia, Albania, Isole Faroe, Moldovia

Gruppo F: Belgio, Austria, Svezia, Azerbaijan, Estonia

Gruppo G: Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania, Liechtenstein

Gruppo H: Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakistan, Irlanda del Nord, San Marino

Gruppo I: Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia, Andorra

Gruppo J: Portogallo, Bosnia ed Erzegovina, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia

12:27 Spagna prima squadra sorteggiata, poi l'Olanda

12:25 Presentati tutti gli accoppiamenti possibili, con tutte le limitazioni: le 53 nazionali che partecipano al sorteggio verranno suddivise in dieci gironi, sette da cinque e tre da sei.

12:22 Giorgio Marchetti, segretario generale dell'Uefa, spiega il meccanismo di sorteggio dei gironi: «Gli Europei 2024 inizieranno il 14 giugno 2024 e termineranno 14 luglio 2024».

12:20 Viene introdotta la lista delle 10 città che ospiteranno gli Europei 2024 in Germania: Berlino, Colonia, Monaco di Baviera, Francoforte, Amburgo, Dortmund, Lipsia, Gelsenkirchen, Stoccarda e Düsseldorf.

12:16 E' il momento di Klinsmann e Riedle, i due ex attaccanti di Inter e Lazio raccontano la vittoria a Wembley della Germania nel 1996 davanti alla Regina Elisabetta.

12:12 Sul palco Zambrotta e Albertini portano la Coppa vinta dall'Italia a Wembley. Ecco le parole dell'ex centrocampista di Milan e Lazio: «La felicità data dai ragazzi di Mancini a tutto il Paese è stata fantastica». Zambrotta: «Quella è stata un vittoria speciale, arrivata grazie a un mix di giocatori giovani ed esperti guidati da Mancini».

12:08 Scorrono le immagini dell'ultimo Europeo, quello vinto dall'Italia. Tra poco il sorteggio dei gironi di qualificazione alla prossima manifestazione continentale che si terrà in Germania nel 2024.

12:05 Parla Roberto Mancini ai microfoni della Rai: «Può capitare un gruppo difficile anche se siamo teste di serie, ultimamente non siamo fortunati nei sorteggi. Vediamo quello che verrà fuori. La ferita del Mondiale sanguinerà fino alla fine, fino a quando non vinceremo il prossimo. Raspadori? Sta cominciando a giocare partite importanti...»

12:00 Inizia la cerimonia a Francoforte, al via anche la diretta televisiva

Ecco le fasce del sorteggio di Euro 2024

Fascia Nations League (teste di serie, gruppi dall'A al D) - Croazia. Italia, Olanda, Spagna

Fascia 1 (teste di serie, gruppi dall'E al J) - Belgio, Danimarca, Portogallo, Polonia, Ungheria, Svizzera

Fascia 2 - Austria, Francia, Galles, Inghilterra, Repubblica Ceca, Serbia, Scozia, Finlandia, Israele, Bosnia e Erzegovina

Fascia 3 - Ucraina, Svezia, Islanda, Norvegia, Romania, Albania, Montenegro, Irlanda, Norvegia, Armenia

Fascia 4 - Georgia, Grecia, Kazakistan, Turchia, Macedonia del Nord, Bulgaria, Far Oer, Kosovo, Azerbaijian, Lussemburgo

Fascia 5 - Estonia, Lettonia, Malta, Cipro, Irlanda del Nord, Slovacchia, Lituania, Gibilterra, Bielorussia, Moldavia

Fascia 6 - Liechteinstein, San Marino, Andorra