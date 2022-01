Un rinforzo per la difesa: preso il croato Simic. Ha già giocato in Italia con Sampdoria, Spal ed Empoli

Un rinforzo per la difesa del Lecce. Il club giallorosso ha annunciato l'ingaggio di Lorenco Simic, difensore croato classe '96, reduce dall'esperienza con lo Zaglebie Lublin. Il neo giallorosso, attualmente svincolato, domani sarà nel Salento per sottoporsi alle visite mediche di rito presso il Centro Biolab di Cutrofiano. Subito dopo si recherà nella sede del sodalizio salentino per sottoscrivere un contratto pluriennale.

Simic e l'Italia

Il nuovo difensore giallorosso conosce bene l'Italia e i campionati di vertice. Arrivato nel Belpaese nell'estate del 2017 alla Sampdoria, Lorenco Simic ha collezionato 14 presenze e un 1 in Serie A con la maglia della Spal e 15 presenze e 3 gol in Serie B con la maglia dell’Empoli. Nel percorso della carriera ha giocato anche con Hoverla, Hajduk Spalato, Rijeka, DAC Dunajská Streda e Zaglebie Lublin.

Reparto completato

Dopo la partenza di Bjarnason al Varelenga e di Meccariello alla Spal il pacchetto di difensori centrali presentava soltanto tre elementi per due posti da occupare. Con l'arrivo di Simic il reparto che annovera pure Lucioni, Dermaku e Tuia è nuovamente al completo.