Il Taranto capolista vince il derby contro il Nardò, successo del Casarano, sconfitte per Brindisi e Fasano Risultati e classifica

Un gol di Guastamacchia nella ripresa basta al Taranto per far suo il derby contro un buon Nardò (1-0) e confermarsi in vetta alla classifica con 51 punti. Non molla il Casarano che batte il Francavilla in Sinni (1-0 con gol di Mincica) in terra lucana restando in scia degli jonici a quota 44. Il Brindisi perde di misura a Venosa contro il Lavello di Karel Zeman lanciatissimo verso i playoff, decide Liurni. E di misura si arrende anche il Fasano in casa della Fidelis Andria.

Serie D/H - 26° turno

1-0 Altamura-Gravina

3-1 Cerignola-Puteolana

2-0 Bitonto-Sorrento

1-0 F.Andria-Fasano

0-1 Francavilla S.-Casarano

1-0 Lavello-Brindisi

3-4 Portici-Picerno

1-0 Taranto-Nardò

Classifica

51 Taranto*

44 Casarano**

43 F.Andria, Picerno*, Lavello*

41 Bitonto*

38 Altamura****

37 Molfetta*, Cerignola

34 Nardò ****

32 Sorrento

27 Fasano*

25 Brindisi (-2)

24 Aversa****, Francavilla S.

19 Portici, Puteolana*

17 Gravina***

* partite da recuperare