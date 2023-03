Viareggio Cup, Opoola (Brindisi) spinge la Rappresentativa di D agli ottavi

C'è lo zampino dell'attaccante del Brindisi, Opoola, nella qualificazione agli Ottavi della Viareggio Cup della Rappresentativa di serie D. Nell’ultimo match del girone di qualificazione disputato nel pomeriggio a Santa Croce sull’Arno, i ragazzi di mister Giannichedda hanno battuto il Ladegbuwa per 3-0 grazie alla doppietta nel primo tempo di Malik Olalekan Opoola (Brindisi) e alla rete su punizione di Simone Giacchino (Sanremese) nella ripresa, guadagnando così per il quarto anno di fila l’accesso alla fase ad eliminazione diretta.

Il successo ottenuto contro i nigeriani - partita interrotta a sette minuti dal termine dall’arbitro Marino di Pisa a seguito del ritiro degli avversari innervositi dalle espulsioni di due giocatori e allenatore - è valso inoltre il primo posto in classifica, complice il pari tra Sport Recife e Imolese nell’altra gara nel Girone 8. Martedì 28 marzo sarà sfida contro il Benevento (ore 18.30 al “Benellli” di Lido di Camaiore), piazzatosi secondo nel Girone 3 alle spalle dell’Empoli.

Si conferma dunque il particolare feeling tra la selezione LND e il Comunale “Libero Masini”: qui i talenti della massima serie dilettantistica hanno collezionato tre vittorie (oltre quella di oggi nel 2012 col Varese e nel 2022 col Siena), un pareggio (1-1 con l’Empoli) e una sola sconfitta (2-0 agli ottavi contro l’Inter).

Visibilmente soddisfatto Giuliano Giannichedda, capace ancora di traghettare i suoi nella fase più emozionante del torneo: “I ragazzi hanno risposto alla sconfitta di giovedì con una grande prova di squadra, approcciando nel modo giusto una partita da dentro o fuori. Superare il turno ci da tanto entusiasmo e la possibilità di continuare a conoscerci meglio, vogliamo continuare dimostrare le nostre qualità”.

Felicità che trova eco nelle parole del Coordinatore del Dipartimento Interregionale, il tarantino Luigi Barbiero, presente in tribuna insieme al Segretario Mauro de Angelis: “Giocatori e staff hanno meritatamente guadagnato sul campo il passaggio agli ottavi. E’ motivo di orgoglio per tutta la D, un campionato che ogni anno forma tanti giovani di belle prospettive”.