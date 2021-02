Vincono Nardò e Fasano, pari del Taranto che vede la vetta più vicina. Inatteso passo falso del Casarano

E' stata una domenica tutto sommato positiva per le nostre squadre che militano nel girone H di serie D. Il Taranto pareggia 1-1 nel big match casalingo contro il Picerno (a segno Falcone per i rossoblù) e vede sempre più vicina la vetta della classifica. Colpo grosso del Nardò che asfalta il quotato Sorrento 3-1 grazie alle reti realizzate da Rimoli, Caputo e Tornros. Ora i granata sono in zona play off. Successo prezioso anche del Fasano che batte al "Curlo" la Puteolana 3-1 (Dellino su rigore, Melillo e Lopez) e compie un passo in avanti verso la zona salvezza. Inatteso kappaò del Casarano a Cardito contro il Real Aversa: 2-0. Doveva essere la partita della svolta e invece la squadra di mister Feola è incappata in una giornata storta. Non ha giocato infine il Brindisi per l'indisponibilità del Gravina, bloccato dal Covid 19.

