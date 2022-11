Serie D, i primi movimenti di mercato: Pignataro cerca squadra, il Nardò pensa a un grande ritorno

Primi movimenti di mercato in Serie D, pur senza botti, almeno per il momento. L'unica ufficialità è la risoluzione di Anthony Pignataro a Barletta: ha lasciato il club biancorosso e cerca squadra altrove. L'obiettivo è restare in D ma non è scontato, visto che il Manfredonia ha già bussato alla sua porta e sembra poter garantire un'offerta importante. Ci ha provato anche il Città di Gallipoli, prima in classifica in Eccellenza (girone B).

Casarano e Nardò, mercato al via

Il Casarano lavora per portare in Salento Luigi Falcone, che con Montervino ha vinto il campionato a Taranto. Il calciatore è a Trapani, ma sarebbe in uscita, almeno secondo quanto trapela. Potrebbe essere, invece, un ritorno quello di Matteo Montinaro (oggi al Molfetta) a Nardò, dove proprio con Nicola Ragno aveva vinto il campionato di Eccellenza quasi dieci anni fa.